Анна Нетребко показала, как отпраздновала 16-летие единственного сына (видео)

Певица Анна Нетребко устроила вечеринку для сына без экс-супруга Юсифа Эйвазова. Недавно единственный сын Анны Нетребко отметил свое 16-летие, и певица организовала специальную вечеринку в честь этого события, на которую пригласила близких друзей семьи.
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