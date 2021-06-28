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Внимание! Замена государственных регистрационных знаков для автобусов и легковых такси!

Внимание! Замена государственных регистрационных знаков для автобусов и легковых такси!

Управление ГИБДД МВД по Республике Крым информируето требованиях законодательства в области обеспечения безопасности дорожного движения при получении лицензии для осуществления перевозок легковым такси и транспортных средств, оборудованных для перевозок более восьми человек, то есть тех, которые по своим техническим характеристикам отнесены к автобусам, принадлежащие юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, которые имеют соответствующую лицензию на осуществление предпринимательской деятельности.

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