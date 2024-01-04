Главком ВСУ Залужный вышел из себя во время обсуждения закона о мобилизации

МОСКВА, 4 января, ФедералПресс. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный вышел из себя во время обсуждения законопроекта об ужесточении мобилизации и предложил депутатам Верховной рады самим идти на фронт, если они не обеспечат войска людьми.
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