Главком ВСУ Залужный вышел из себя во время обсуждения закона о мобилизации

МОСКВА, 4 января, ФедералПресс. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный вышел из себя во время обсуждения законопроекта об ужесточении мобилизации и предложил депутатам Верховной рады самим идти на фронт, если они не обеспечат войска людьми.