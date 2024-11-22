На западе опять нервничают из-за Путина

Вот не надоест им - им всем- твердить про изоляцию? Уже просто забавно это слушать, честное слово. Ну до такой степени Путин изолирован, что Шольц возле телефона бегает, и Макрон на аппарат с вожделением смотрит.
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