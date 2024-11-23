Зеленский призвал Раду не пугаться «Орешника» и работать как раньше

Владимир Зеленский высказал недовольство по поводу страха Верховной Рады Украины перед ракетной системой «Орешник», и призвал ее перестать бояться, 22 ноября заявил Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.
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