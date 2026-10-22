После восьми матчей «Калужские ракеты» возглавляют Западную конференцию, набрав 12 очков.Хоккеисты МХК «Калужские ракеты» в повторном матче регулярного чемпионата против подольской команды «Витязь» после вчерашнего поражения со счетом 3:7 сумели взять реванш и выиграли со счетом 4:3.