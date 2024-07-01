Венесуэла разгромила Ямайку и завершила групповой этап Копа Америка на первом месте

Сборная Венесуэлы разгромила Ямайку в матче заключительного тура группового этапа Копа Америки. Ранним утром 1 июля в Остине (штат Техас, США) завершился матч третьего тура группового этапа Копа Америка в квартете В, в котором команда Ямайки встречалась со сборной Венесуэлы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии