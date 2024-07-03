Журналист Боуз: на 200 тысяч солдат у бундесвера только 60 тысяч винтовок

Численность Вооруженные сил Германии оценивается в 200 тысяч солдат. Армия испытывает большую нехватку вооружения, винтовку найдут лишь для каждого четвертого бойца, написал ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.
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