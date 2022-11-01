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Солистка группы «Город 312» рассказала об отношениях с Тимуром Батрудиновым

Солистка группы «Город 312» рассказала об отношениях с Тимуром Батрудиновым

Солистка группы «Город 312» Ая, победившая в «Шоу Аватар», рассказала об отношениях с одним из членов жюри — юмористом Тимуром Батрутдиновым, передает «СтарХит».

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