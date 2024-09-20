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Гороскоп

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Horo.ru & Ignio.com: Овен. Еженедельный эротический гороскоп за 23 - 29 сентября

Horo.ru & Ignio.com: Овен. Еженедельный эротический гороскоп за 23 - 29 сентября

Светила дают недвусмысленный совет не хранить все яйца в одной корзине. Сейчас не стоит сосредотачивать усилия на соблазнении какой-то одной персоны – лучше флиртуйте со всеми, причем понемногу, полегоньку и не спеша.

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