Захарова рассказала об истинных планах Киева на второй "саммит мира"

Второй "саммит мира" преследует лишь одну цель – протащить абсолютно нежизнеспособную "формулу Зеленского" в качестве безальтернативного способа завершения конфликта, сообщила "Известиям" официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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