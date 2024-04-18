Поздравления с Днем радиолюбителя, который отмечается 18 апреля 2024 года AdministratorИ уже на протяжении многих лет, ежегодно в 18-й день апреля, более 150 стран по всему миру отмечают День радиолюбителя.
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