Погрязшая в коррупции и скандалах ООН выбирает нового генсека Спасут ли организацию адекватные кандидаты или она окончательно умрет? Константин Ольшанский На фото: генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш выступает на открытии общих дебатов 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.