Страна и люди
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Страна и люди

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Погрязшая в коррупции и скандалах ООН выбирает нового генсека

Погрязшая в коррупции и скандалах ООН выбирает нового генсека

Погрязшая в коррупции и скандалах ООН выбирает нового генсека Спасут ли организацию адекватные кандидаты или она окончательно умрет? Константин Ольшанский На фото: генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш выступает на открытии общих дебатов 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

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Комментарии
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Vladimir Lioubimcev
Последние несколько генсеков ООН вообще полный  ОТПАД!!
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4 н.
Юрий Николаев
Vladimir Lioubimcev
Последние несколько генсеков ООН вообще полный  ОТПАД!!
ОТСТОЙ!
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4 н.