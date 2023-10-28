Зачем ХАМАС приезжали в Москву

В мире развернулась полемика вокруг визита в РФ движения ХАМАС во главе с Абу Марзуком. Представители политбюро палестинской группировки прибыли в Москву 26 октября для обсуждения военной обстановки в секторе Газа.
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