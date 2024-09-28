Science Advances: эстроген снижает активность борющихся с раком иммунных клеток

Американские молекулярные биологи установили, что эстроген подавляет активность иммунных клеток-эозинофилов ???(разновидность лейкоцитов, их основная функция заключается в борьбе с многоклеточными паразитами)???, которые борются с раком груди и иными новообразованиями.
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