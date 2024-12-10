Он отметил, что на фронте ситуация не в пользу Киева Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в интервью журналу «Разведчик» заявил, что Россия приближается к выполнению задач специальной операции.
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