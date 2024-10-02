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Культура

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Вячеслава Добрынина похоронят на 4-й день

Вячеслава Добрынина похоронят на 4-й день

Композитора, певца и Народного артиста России, Вячеслава Добрынина, умершего 1 октября 2024 года, предположительно (подтверждение от родственников пока не поступало), похоронят 4 октября 2024 года на Троекуровском кладбище в Москве.

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