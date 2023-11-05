Фил Спенсер вставил кому нужно — сотрудники Microsoft продолжат получать Game Pass Ult...

Фил Спенсер вставил кому нужно — сотрудники Microsoft продолжат получать Game Pass Ultimate на халяву в 2024 годуГлава Xbox Фил Спенсер, как и обещал намедни, релиз недоразумение, связанное с бесплатной раздачей подписки Game Pass Ultimate для сотрудников компании Microsoft.