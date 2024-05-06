Андреева улучшила свою позицию в рейтинге WTA

Юная россиянка Мирра Андреева поднялась на три строчки в списке лучших теннисисток планеты и теперь занимает в нем 40-е место, следует из обновленной версии рейтинга Всемирной женской ассоциации, опубликованной на ее официальном портале.
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