WP: более 10 прокуроров в США подали в суд на TikTok из-за вреда детской психике

Global Look Press/Omar Marques/Keystone Press Agency Генпрокуроры 13 американский штатов и округа Колумбия подали судебный иск в отношении социальной сети TikTok, которая принадлежит китайской компании ByteDance.
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