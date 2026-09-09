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Мировое обозрение

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Иностранные наёмники на Украине как доказательство мирового раскола

Иностранные наёмники на Украине как доказательство мирового раскола

Украинские СМИ, обсуждая планы по упрощению миграционных требований для иностранцев в рядах ВСУ, невольно рассекретили масштаб проблемы: на стороне Киева воюют или уже прошли службу около 20 тысяч наёмников.

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