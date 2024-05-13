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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Донован Митчелл может пропустить 4-й матч с «Селтикс» из-за повреждения

Звездный защитник «Кавальерс» может пропустить четвертый матч полуфинала Восточной конференции против «Селтикс» в понедельник из-за растяжения мышцы левой голени.

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