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Съедобные букеты на 8 Марта: как заработать на необычном подарке

Съедобные букеты на 8 Марта: как заработать на необычном подарке

РЕН ТВ Зачем покупать букет, который завянет через неделю, если можно купить букет и съесть его! Композиции на любой вкус собирают из самых разных продуктов – клубники и шоколада, ягод и фруктов, сыра и колбасы, да даже сушеной рыбы и раков.

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