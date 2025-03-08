Съедобные букеты на 8 Марта: как заработать на необычном подарке

РЕН ТВ Зачем покупать букет, который завянет через неделю, если можно купить букет и съесть его! Композиции на любой вкус собирают из самых разных продуктов – клубники и шоколада, ягод и фруктов, сыра и колбасы, да даже сушеной рыбы и раков.