Психолог Никишина объяснила, как страх старости меняет людей

Старость – это период, который наступит, если повезёт, но общество заранее пугает нас её атрибутами. Почему страх перед неизбежным меняет человека задолго до того, как он туда придёт? Об этом рассказала доктор психологических наук, профессор, директор Института клинической психологии и социальной работы (ИКПСР), заведующая кафедрой клинической психологии ИКПСР Пироговского Университета Минздрава России Вера Никишина.