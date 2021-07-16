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Крымчан и гостей полуострова зовут в Опукский заповедник убирать мусор

Крымчан и гостей полуострова зовут в Опукский заповедник убирать мусор

Черное и Азовские моря не блещут своей чистотой! Мало того, что беспечные отдыхающие оставляют на пляжах разные склянки и фантики, так еще ливни смывают с городов и сел в море уйму хлама.

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