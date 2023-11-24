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Москва предупредила, Копенгаген услышал

Москва предупредила, Копенгаген услышал

ГРИГОРИЙ  ЛЕВИН постараюсь создать приятный информационный фон. Тем более что повод нашёлся. Радует, что в Европе ещё не все стрясли мозги.

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Комментарии
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Vladimir Soukhatchev
Оччччень хорошая идея, но почему Так Запоздало она вам пришла в голову?!? Это было бы очень полезно даже 10-15 лет назад в Аденском проливе в качестве инструмента принудительной цивилизации Сомалийских пиратов!
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5 час.
Владимир Алтайцев
Почему  не  было пиратов  в Ормузском проливе, через который  идут тоже тысячи кораблей? Да потому, что пираты  знали, что Иран не потерпит их присутствия  там, быстренько всех оправит акулам на корм.
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5 час.
ЙХ
Йож Хитрый
ВМФ
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1 час.

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