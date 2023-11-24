Москва предупредила, Копенгаген услышал

Оччччень хорошая идея, но почему Так Запоздало она вам пришла в голову?!? Это было бы очень полезно даже 10-15 лет назад в Аденском проливе в качестве инструмента принудительной цивилизации Сомалийских пиратов!

Владимир Алтайцев

Почему не было пиратов в Ормузском проливе, через который идут тоже тысячи кораблей? Да потому, что пираты знали, что Иран не потерпит их присутствия там, быстренько всех оправит акулам на корм.