Власти Сербии заявили, что США давлением на нефтекомпанию хотят заставить их ввести санкции против России

Администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена перед своим уходом пытается надавить на Белград санкциями в отношении российско-сербской компании "Нефтяная индустрия Сербии" (NIS), чтобы заставить ввести ограничительные меры против России, заявил сербский вице-премьер Александр Вулин.
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