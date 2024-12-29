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Власти Сербии заявили, что США давлением на нефтекомпанию хотят заставить их ввести санкции против России

Власти Сербии заявили, что США давлением на нефтекомпанию хотят заставить их ввести санкции против России

Администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена перед своим уходом пытается надавить на Белград санкциями в отношении российско-сербской компании "Нефтяная индустрия Сербии" (NIS), чтобы заставить ввести ограничительные меры против России, заявил сербский вице-премьер Александр Вулин.

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