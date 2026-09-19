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Регионы России

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Учёные из Японии установили влияние запаха кофе на снижение стресса

Учёные из Японии установили влияние запаха кофе на снижение стресса

Перед и после воздействия аромата добровольцы заполняли психологические опросники, оценивающие уровень тревожности, депрессии, гнева, бодрости, усталости и растерянности.

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