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Татар-информ

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Минниханов обсудил с гендиректором «Росагролизинга» поддержку сельхозпредприятий

Минниханов обсудил с гендиректором «Росагролизинга» поддержку сельхозпредприятий

Фото: пресс-служба Раиса РТ Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с генеральным директором «Росагролизинга» Владимиром Балтером.

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