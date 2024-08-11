Мошенники начали тестировать новую схему с «Госуслугами» и «Госключом»

Мошенники, похищающие средства со счетов граждан, начали тестировать новую, очень сложную и убедительную для жертв схему с использованием портала «Госуслуги» и приложения для электронной подписи «Госключ».
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