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Ольга Дроздова более трех десятилетий замужем за Певцовым, но первый муж до сих пор называет её «хищницей»

Ольга Дроздова более трех десятилетий замужем за Певцовым, но первый муж до сих пор называет её «хищницей»

Актёр Александр Боровиков — первый муж Ольги Дроздовой — спустя годы дал интервью, в котором назвал её «хищницей» и заявил, что она использовала его, чтобы остаться в Москве.

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