Ольга Дроздова более трех десятилетий замужем за Певцовым, но первый муж до сих пор называет её «хищницей»

Актёр Александр Боровиков — первый муж Ольги Дроздовой — спустя годы дал интервью, в котором назвал её «хищницей» и заявил, что она использовала его, чтобы остаться в Москве.
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