Охлобыстин поддержал проект по сбору крови для участников СВО

Актер Иван Охлобыстин и гроссмейстер Сергей Карякин заявили о поддержке акции фонда гуманитарных инициатив «Орион» по сбору крови для военных, принимающих участие в специальной военной операции на Украине.
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