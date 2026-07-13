Житель Подмосковья отсосал бензина из каршерингов на 2,5 года колонии. Мужчина слил из автомобилей 98 литров топлива, а также несколько раз ездил пьяным по Домодедово.
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Житель Подмосковья отсосал бензина из каршерингов на 2,5 года колонии. Мужчина слил из автомобилей 98 литров топлива, а также несколько раз ездил пьяным по Домодедово.
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