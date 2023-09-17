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Лавров обвинил США в развязывании войны против России «руками Украины»

Лавров обвинил США в развязывании войны против России «руками Украины»

США управляют военным конфликтом на Украине и фактически ведут против РФ войну. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью журналисту Павлу Зарубину.

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Комментарии
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Сергей Oблезов
Никто не оспаривает высокий класс нашей дипломатии и не ставит его под сомнение, профессионализм Лаврова! Но при нынешней ситуации, когда Лавров ведет диалог сам с собой?Зачем попусту метать бисер, диалог нужно вести только с теми кто в нем нуждается! Нельзя так унижаться-мы Великая Держава и выглядеть должны соответственно, а гавкать в ответ на всяких дворняжек, не царское дело!
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