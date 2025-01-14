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Региональная Юридическая Служба

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В России предложили запретить продажу фастфуда детям до 18 лет

В России предложили запретить продажу фастфуда детям до 18 лет

В России прозвучало предложение о введении возрастных ограничений на продажу фастфуда. С инициативой ограничить доступ несовершеннолетних к продуктам быстрого питания выступил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов.

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