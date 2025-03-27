Госдума может принять проект о легализации гостевых домов до лета

Госдума может рассмотреть во втором чтении и принять законопроект о легализации гостевых домов до начала лета, сообщила зампредседателя комитета ГД по туризму и развитию туристической инфраструктуры Татьяна Лобач.
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