Брянская область подала 8 запросов по материально-техническому обеспечению

Министерство обороны Российской Федерации продолжает работу в режиме 24/7, поддерживая связь с главами приграничных территорий — Курской, Белгородской и Брянских областей — по вопросам военной безопасности.
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