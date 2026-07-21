Врач развеял миф о повальной эпидемии СДВГ: почему ставить диагноз себе опасно

МОСКВА, 21 июля, ФедералПресс. В последние годы синдром дефицита внимания и гиперактивности превратился в один из самых обсуждаемых диагнозов, однако его популярность в интернет-пространстве вовсе не означает, что каждый, кто нашел у себя похожие симптомы, действительно болен.
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