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Врач развеял миф о повальной эпидемии СДВГ: почему ставить диагноз себе опасно

Врач развеял миф о повальной эпидемии СДВГ: почему ставить диагноз себе опасно

МОСКВА, 21 июля, ФедералПресс. В последние годы синдром дефицита внимания и гиперактивности превратился в один из самых обсуждаемых диагнозов, однако его популярность в интернет-пространстве вовсе не означает, что каждый, кто нашел у себя похожие симптомы, действительно болен.

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