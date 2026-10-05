Собянин вручил награды учителям Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин в День учителя вручил почетные грамоты правительства Москвы педагогам, которые признаны лучшими по итогам опроса выпускников столичных школ 2025/2026 учебного года, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».
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