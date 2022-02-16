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По заветам Ильича: в Литве каждая кухарка научилась управлять государством

По заветам Ильича: в Литве каждая кухарка научилась управлять государством

Компания Vilmorus 3—8 февраля по заказу литовского информационного агентства BNS провела опрос общественного мнения, в ходе которого выяснилась масса интересных фактов.

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