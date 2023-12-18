Корвалол и валокордин предлагают продавать по часам, как алкоголь

СР Сергей Румянцев А если человек умрёт от того, что не выпьет Карволол?

Г ГОСТ Господи, дай этим изделиям номер два мозг! Им всё вспомнят потом! Это уже какой-то геноцид! Дауны, вы лучше уровень жизни поднимайте!!!