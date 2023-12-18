Президент поручил довести продолжительность жизни в России до 78 лет к 2030 году. Однако сегодня эта цель поставлена под угрозу, считают в Общественной палате (ОП).
Корвалол и валокордин предлагают продавать по часам, как алкоголь
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
СР
Сергей Румянцев
А если человек умрёт от того, что не выпьет Карволол?
Ответить
3 час.
Г
ГОСТ
Господи, дай этим изделиям номер два мозг! Им всё вспомнят потом! Это уже какой-то геноцид! Дауны, вы лучше уровень жизни поднимайте!!!
Ответить
1 час.
ЛЛ
Людмила Лепаева
Советы все могут давать особенно депутаты ,а вы на пенсию в 16т проживите говорят плохо работали а в девяностых все работали официально? Наш приборный завод в г. Томске таких в союзе было 3 работали на оборону распродали
Ответить
33 мин.
Свежие комментарии