Захарова указала на реинкарнацию нацизма после победы Гитлера Муссолини в Перу

Национальное жюри по выборам Перу Официальный представитель МИД России Мария Захарова 10 октября прокомментировала сообщения о победе на выборах мэра в перуанском городе Керопалька активиста по имени Гитлер Муссолини Симеон Флорес.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Ревнивицы втыкали...
- Ревнивицы втыкали...
- Ревнивицы втыкали...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым