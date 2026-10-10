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Захарова указала на реинкарнацию нацизма после победы Гитлера Муссолини в Перу

Захарова указала на реинкарнацию нацизма после победы Гитлера Муссолини в Перу

Национальное жюри по выборам Перу Официальный представитель МИД России Мария Захарова 10 октября прокомментировала сообщения о победе на выборах мэра в перуанском городе Керопалька активиста по имени Гитлер Муссолини Симеон Флорес.

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