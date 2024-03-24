Жители Ивановской области скорбят вместе с миллионами россиян в связи с трагедией в Подмосковье

<p> Начиная с субботы, 23 марта, жители Ивановской области разных возрастов и национальностей зажигают свечи, приносят цветы и игрушки к знаковым местам в городах и поселениях в память о погибших в теракте в Красногорске.
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