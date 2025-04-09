Временные изменения в транспортном движении в Северной столице

По информации Государственной административно-технической инспекции, в связи с прокладкой инженерных сетей на участке Чичуринского переулка от Полюстровского проспекта до Лабораторной улицы закроют движение с 11 апреля по 15 октября.
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