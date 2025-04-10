На Южный Урал обрушатся ливни и снегопады

В Челябинской области продлили штормовое предупреждение. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, ночью и днем 11 апреля, ночью 12 апреля в отдельных районах региона ожидаются сильные и очень сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, на севере области местами сильный и очень сильный снег, сильные гололедные явления, местами установление временного снежного покрова.