По талонам или слить с грузовика — как в СССР заправляли автомобили

Всё это пустяки, против того, что цена коммунальных услуг была СИМВОЛИЧЕСКОЙ! Сейчас так в Китае.

ВН

Валерий Николаевич

Как точно подмечено! То ли дело сейчас, топливо дорожает, а объяснять никто не хочет, т.е. делается не через ж.пу, а через п..ду