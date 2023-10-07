Чтобы залить в бак бензин, одних денег было недостаточно. От советского автолюбителя требовались еще и определенные знания и навыки.
По талонам или слить с грузовика — как в СССР заправляли автомобили
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Мария Беликова
Всё это пустяки, против того, что цена коммунальных услуг была СИМВОЛИЧЕСКОЙ! Сейчас так в Китае.
Ответить
5 час.
Георгийюра Гончар
В чужом глазу соринку разглядели.....
Ответить
1 час.
ВН
Валерий Николаевич
Как точно подмечено! То ли дело сейчас, топливо дорожает, а объяснять никто не хочет, т.е. делается не через ж.пу, а через п..ду
Ответить
3 мин.
Свежие комментарии