НОВАТЭК открыл поставки СПГ по Севморпути По Севморпути начались отгрузки углеводородов в восточном направлении напрямую на азиатский рынок.
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НОВАТЭК открыл поставки СПГ по Севморпути По Севморпути начались отгрузки углеводородов в восточном направлении напрямую на азиатский рынок.
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