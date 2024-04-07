Первый шаг к спасению человечества: сегодня празднуют Благовещение Пресвятой Богородицы

Первый шаг к спасению человечества: сегодня празднуют Благовещение Пресвятой БогородицыРусская православная церковь отмечает 7 апреля Благовещение Пресвятой Богородицы – один из наиболее значимых церковных праздников.
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