В Раде заявили, что Украина фактически находится в состоянии дефолта

РИА Новости/Максим Богодвид Украина из-за коммерческого долга в размере 20 миллиардов долларов фактически находится в состоянии дефолта, заявила депутат Верховной рады Нина Южанина в эфире телеканала "Новости.
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