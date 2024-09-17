На планету обрушилась сильнейшая магнитная буря

На Землю обрушилась новая магнитная буря. По своей силе она достигает почти максимального уровня, следует из данных на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) Сибирского отделения РАН.